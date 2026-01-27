انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة
انطلقت اليوم النسخة السادسة من سباق طواف العُلا، الذي تحتضنه العُلا التاريخية، بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا، يضم كلٌّ منها 7 درّاجين، بإجمالي 119 درّاجًا من نخبة المحترفين، وذلك بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف وزارة الرياضة.
وجاءت انطلاقة السباق في نسخته السادسة، الذي صُنِّف ضمن أجندة البطولات الاحترافية العالمية، من مضمار سباق الهجن، ومن ثم العودة إليه عند خط النهاية، لمسافة إجمالية بلغت 158 كيلومترًا، وسط منافسة مثيرة بين الفرق المشاركة عبر تضاريس ساحرة وطبيعة خلّابة.
وعلى صعيد النتائج، تمكن الإيطالي جوناثان ميلان، درّاج فريق ليدل تريك، من تحقيق المركز الأول بزمنٍ بلغ 3 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، فيما حلّ البلجيكي ميلان فريتين، درّاج فريق كوفيديس، في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ، وجاء الإيطالي ماتيو موسكيتي، درّاج فريق Q36.5 برو سايكلينغ، في المركز الثالث بفارق 6 ثوانٍ.
وتتواصل يوم غدٍ الأربعاء منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا، التي تنطلق من محطة قطار المنشية والعودة إليها، لمسافة تمتد إلى 152 كيلومترًا.