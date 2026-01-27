Icon

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي Icon انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض Icon وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن Icon نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ مساءً
انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم النسخة السادسة من سباق طواف العُلا، الذي تحتضنه العُلا التاريخية، بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا، يضم كلٌّ منها 7 درّاجين، بإجمالي 119 درّاجًا من نخبة المحترفين، وذلك بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف وزارة الرياضة.


وجاءت انطلاقة السباق في نسخته السادسة، الذي صُنِّف ضمن أجندة البطولات الاحترافية العالمية، من مضمار سباق الهجن، ومن ثم العودة إليه عند خط النهاية، لمسافة إجمالية بلغت 158 كيلومترًا، وسط منافسة مثيرة بين الفرق المشاركة عبر تضاريس ساحرة وطبيعة خلّابة.
وعلى صعيد النتائج، تمكن الإيطالي جوناثان ميلان، درّاج فريق ليدل تريك، من تحقيق المركز الأول بزمنٍ بلغ 3 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، فيما حلّ البلجيكي ميلان فريتين، درّاج فريق كوفيديس، في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ، وجاء الإيطالي ماتيو موسكيتي، درّاج فريق Q36.5 برو سايكلينغ، في المركز الثالث بفارق 6 ثوانٍ.
وتتواصل يوم غدٍ الأربعاء منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا، التي تنطلق من محطة قطار المنشية والعودة إليها، لمسافة تمتد إلى 152 كيلومترًا.
 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد