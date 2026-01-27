انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا

انطلقت اليوم النسخة السادسة من سباق طواف العُلا، الذي تحتضنه العُلا التاريخية، بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا، يضم كلٌّ منها 7 درّاجين، بإجمالي 119 درّاجًا من نخبة المحترفين، وذلك بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف وزارة الرياضة.



وجاءت انطلاقة السباق في نسخته السادسة، الذي صُنِّف ضمن أجندة البطولات الاحترافية العالمية، من مضمار سباق الهجن، ومن ثم العودة إليه عند خط النهاية، لمسافة إجمالية بلغت 158 كيلومترًا، وسط منافسة مثيرة بين الفرق المشاركة عبر تضاريس ساحرة وطبيعة خلّابة.

وعلى صعيد النتائج، تمكن الإيطالي جوناثان ميلان، درّاج فريق ليدل تريك، من تحقيق المركز الأول بزمنٍ بلغ 3 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، فيما حلّ البلجيكي ميلان فريتين، درّاج فريق كوفيديس، في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ، وجاء الإيطالي ماتيو موسكيتي، درّاج فريق Q36.5 برو سايكلينغ، في المركز الثالث بفارق 6 ثوانٍ.

وتتواصل يوم غدٍ الأربعاء منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا، التي تنطلق من محطة قطار المنشية والعودة إليها، لمسافة تمتد إلى 152 كيلومترًا.

