انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف

نبّه المركز الوطني للأرصاد من انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل؛ بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 1 صباح يوم غدٍ الثلاثاء حتى الساعة الـ 10 صباحًا من نفس اليوم.