انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل؛ بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 1 صباح يوم غدٍ الثلاثاء حتى الساعة الـ 10 صباحًا من نفس اليوم.

