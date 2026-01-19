الفنانة سهير زكي في العناية المركزة وجفاف حاد يهدد الوظائف الحيوية انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل؛ بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 1 صباح يوم غدٍ الثلاثاء حتى الساعة الـ 10 صباحًا من نفس اليوم.