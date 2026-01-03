باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية 3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
أعلن سلاح الجو الباكستاني نجاحه في إجراء تجربة على صاروخ جوي مطوَّر محليًا، في خطوة وصفها بأنها تمثل محطة مهمة جديدة في تطوير القدرات الوطنية في مجال الدفاع الجوي.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية، اليوم، أن التجربة أجريت على صاروخ (تيمور)، وهو صاروخ يُطلق من الجو، وقادر على إصابة أهداف برية وبحرية بدقة عالية ضمن مدى يصل إلى 600 كيلومتر، ويحمل رؤوسًا حربية تقليدية.