باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا

أعلن سلاح الجو الباكستاني نجاحه في إجراء تجربة على صاروخ جوي مطوَّر محليًا، في خطوة وصفها بأنها تمثل محطة مهمة جديدة في تطوير القدرات الوطنية في مجال الدفاع الجوي.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية، اليوم، أن التجربة أجريت على صاروخ (تيمور)، وهو صاروخ يُطلق من الجو، وقادر على إصابة أهداف برية وبحرية بدقة عالية ضمن مدى يصل إلى 600 كيلومتر، ويحمل رؤوسًا حربية تقليدية.