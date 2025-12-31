القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن 185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن “غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025 ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف
أكدت باكستان دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ولجميع الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في هذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها: إن باكستان تعارض بشدة الخطوات الأحادية الجانب التي يتخذها أي طرف يمني وتؤدي إلى تصعيد الوضع وتقويض جهود السلام وتهديد السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأضاف البيان أن باكستان ترحب بالجهود الإقليمية الرامية إلى تهدئة الوضع والحفاظ على السلام والاستقرار في اليمن، وتعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد من جديد التزامها بأمن المملكة.
وذكر أن باكستان تحافظ على دعمها القوي لحل قضية اليمن من خلال الحوار والدبلوماسية، وتأمل أن يعمل الشعب اليمني والقوى الإقليمية معًا من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للقضية، وحماية الاستقرار الإقليمي.