أكدت معارضة الخطوات أحادية الجانب التي يتخذها أي طرف يمني وتؤدي إلى تصعيد الوضع وتقويض جهود السلام

باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
المواطن - واس

أكدت باكستان دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ولجميع الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها: إن باكستان تعارض بشدة الخطوات الأحادية الجانب التي يتخذها أي طرف يمني وتؤدي إلى تصعيد الوضع وتقويض جهود السلام وتهديد السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأضاف البيان أن باكستان ترحب بالجهود الإقليمية الرامية إلى تهدئة الوضع والحفاظ على السلام والاستقرار في اليمن، وتعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد من جديد التزامها بأمن المملكة.

وذكر أن باكستان تحافظ على دعمها القوي لحل قضية اليمن من خلال الحوار والدبلوماسية، وتأمل أن يعمل الشعب اليمني والقوى الإقليمية معًا من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للقضية، وحماية الاستقرار الإقليمي.

