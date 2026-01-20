بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق باكستان إلى 26 قتيلًا

المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB” “تُعِد جيلاً واعياً يتواصل بكفاءة”.. “سفراء الإعلام” استثمار استراتيجي في شباب المملكة انطلاق مناورات تمرين «رماح النصر 2026» في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي كأس آسيا تحت 23 عامًا.. منتخب اليابان إلى النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين
ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع مساء السبت في مركز تجاري بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان إلى 26 قتيلًا، وسط أنباء عن فقدان أكثر من 74 شخصًا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد أكثر من 24 ساعة من العمل المتواصل، في حين واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث داخل المبنى.
وأضافت أن عدد الضحايا ارتفع بعدما انتشلت فرق الإنقاذ جثثًا إضافية من داخل المركز التجاري، ولا يزال سبب الحريق مجهولًا حتى الآن، مؤكدةً أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.
🇵🇰
🔴عشرات المفقودين بعد حريق هائل في مركز تسوق كراتشي، حتى الان 14 قتيلا. pic.twitter.com/x4BpldzJ7R
— الصين بالعربية (@mog_china) January 19, 2026