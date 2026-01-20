بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق باكستان إلى 26 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع مساء السبت في مركز تجاري بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان إلى 26 قتيلًا، وسط أنباء عن فقدان أكثر من 74 شخصًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد أكثر من 24 ساعة من العمل المتواصل، في حين واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث داخل المبنى.

وأضافت أن عدد الضحايا ارتفع بعدما انتشلت فرق الإنقاذ جثثًا إضافية من داخل المركز التجاري، ولا يزال سبب الحريق مجهولًا حتى الآن، مؤكدةً أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.