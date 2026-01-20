Icon

المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB” Icon “تُعِد جيلاً واعياً يتواصل بكفاءة”.. “سفراء الإعلام” استثمار استراتيجي في شباب المملكة Icon انطلاق مناورات تمرين «رماح النصر 2026» في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. منتخب اليابان إلى النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية Icon المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي Icon السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي Icon اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 Icon ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات Icon مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا Icon مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أنباء عن فقدان أكثر من 74 شخصًا

بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق باكستان إلى 26 قتيلًا

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٦ مساءً
بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق باكستان إلى 26 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع مساء السبت في مركز تجاري بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان إلى 26 قتيلًا، وسط أنباء عن فقدان أكثر من 74 شخصًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد أكثر من 24 ساعة من العمل المتواصل، في حين واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث داخل المبنى.

قد يهمّك أيضاً
المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي

المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي

ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا

ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا

وأضافت أن عدد الضحايا ارتفع بعدما انتشلت فرق الإنقاذ جثثًا إضافية من داخل المركز التجاري، ولا يزال سبب الحريق مجهولًا حتى الآن، مؤكدةً أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا
العالم

ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في...

العالم
المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي
السعودية اليوم

المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا...

السعودية اليوم