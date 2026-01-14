بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محافظ محافظة عدن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث تطورات الأوضاع باليمن والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل باليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، استمرار دعم المملكة بتوجيهات القيادة -أيدها الله- بتقديم دعمٍ اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني الشقيق، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مختلف المحافظات اليمنية.

وأضاف: “يجسّد هذا الدعم حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه الشقيق”.