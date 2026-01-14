بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محافظ محافظة عدن.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث تطورات الأوضاع باليمن والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل باليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.
وأكد الأمير خالد بن سلمان، استمرار دعم المملكة بتوجيهات القيادة -أيدها الله- بتقديم دعمٍ اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني الشقيق، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مختلف المحافظات اليمنية.
وأضاف: “يجسّد هذا الدعم حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه الشقيق”.
سعدتُ بلقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن.
نقلتُ لهم تحيات القيادة -أيَّدها الله-، وتمنياتها للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. pic.twitter.com/EIYGA9eWxX
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 14, 2026