Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس ومحافظ عدن

بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٦ مساءً
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محافظ محافظة عدن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث تطورات الأوضاع باليمن والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل باليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.

قد يهمّك أيضاً
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها

وأكد الأمير خالد بن سلمان، استمرار دعم المملكة بتوجيهات القيادة -أيدها الله- بتقديم دعمٍ اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني الشقيق، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مختلف المحافظات اليمنية.

وأضاف: “يجسّد هذا الدعم حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه الشقيق”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد
السعودية اليوم

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله...

السعودية اليوم
شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.. والمنشآت متطورة
الرياضة

رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.....

الرياضة
السفارة الأمريكية باليمن: ندعم حوارًا جنوبيًا شاملاً تستضيفه السعودية
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية باليمن: ندعم حوارًا جنوبيًا شاملاً...

السعودية اليوم
مسام ينزع 1.181 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
السعودية اليوم

مسام ينزع 1.181 لغمًا من الأراضي اليمنية...

السعودية اليوم
لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن
السعودية اليوم

لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية...

السعودية اليوم
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن
أخبار رئيسية

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية...

أخبار رئيسية
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
السعودية اليوم

السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة...

السعودية اليوم