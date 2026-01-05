Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
المجتمع
حصاد اليوم

بحضور وتشريف سعود بن هذلول.. المحامي علي العنزي يقيم حفلًا بمناسبة حصوله على الماجستير بامتياز

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣١ مساءً
بحضور وتشريف سعود بن هذلول.. المحامي علي العنزي يقيم حفلًا بمناسبة حصوله على الماجستير بامتياز
المواطن - فريق التحرير

أقام المحامي علي بن صلفيق العنزي حفل عشاء بمناسبة حصد درجة الماجستير في تخصص “القانون العام” من كليات الشرق العربي بالرياض، بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف، محققاً المركز الأول على مستوى الدفعة، حيث جاء الحفل بحضور وتشريف الأمير سعود بن هذول بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد الحفل حضور الأهل والأصدقاء والزملاء لمشاركة المحامي علي العنزي الفرحة والاعتزاز بهذا النجاح الأكاديمي، وذلك مساء يوم الجمعة الماضية 12 رجب 1447 هـ (2 يناير 2026 م).

واقيم الحفل في “قاعة الإمبراطورة” بحي اليرموك في العاصمة الرياض، وشهد برنامجًا ثقافيًا يحتفي بالموروث الأصيل؛ حيث انطلقت فعاليات الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بفقرة للموروث الشعبي (الدحة)، تليها “العرضة النجدية” تعبيرًا عن الاعتزاز والفخر بالهوية السعودية والدولة العظمى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد