بحضور وتشريف سعود بن هذلول.. المحامي علي العنزي يقيم حفلًا بمناسبة حصوله على الماجستير بامتياز

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
أقام المحامي علي بن صلفيق العنزي حفل عشاء بمناسبة حصد درجة الماجستير في تخصص “القانون العام” من كليات الشرق العربي بالرياض، بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف، محققاً المركز الأول على مستوى الدفعة، حيث جاء الحفل بحضور وتشريف الأمير سعود بن هذول بن عبدالعزيز آل سعود.
وشهد الحفل حضور الأهل والأصدقاء والزملاء لمشاركة المحامي علي العنزي الفرحة والاعتزاز بهذا النجاح الأكاديمي، وذلك مساء يوم الجمعة الماضية 12 رجب 1447 هـ (2 يناير 2026 م).
واقيم الحفل في “قاعة الإمبراطورة” بحي اليرموك في العاصمة الرياض، وشهد برنامجًا ثقافيًا يحتفي بالموروث الأصيل؛ حيث انطلقت فعاليات الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بفقرة للموروث الشعبي (الدحة)، تليها “العرضة النجدية” تعبيرًا عن الاعتزاز والفخر بالهوية السعودية والدولة العظمى.