بحضور وتشريف سعود بن هذلول.. المحامي علي العنزي يقيم حفلًا بمناسبة حصوله على الماجستير بامتياز

أقام المحامي علي بن صلفيق العنزي حفل عشاء بمناسبة حصد درجة الماجستير في تخصص “القانون العام” من كليات الشرق العربي بالرياض، بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف، محققاً المركز الأول على مستوى الدفعة، حيث جاء الحفل بحضور وتشريف الأمير سعود بن هذول بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد الحفل حضور الأهل والأصدقاء والزملاء لمشاركة المحامي علي العنزي الفرحة والاعتزاز بهذا النجاح الأكاديمي، وذلك مساء يوم الجمعة الماضية 12 رجب 1447 هـ (2 يناير 2026 م).

واقيم الحفل في “قاعة الإمبراطورة” بحي اليرموك في العاصمة الرياض، وشهد برنامجًا ثقافيًا يحتفي بالموروث الأصيل؛ حيث انطلقت فعاليات الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بفقرة للموروث الشعبي (الدحة)، تليها “العرضة النجدية” تعبيرًا عن الاعتزاز والفخر بالهوية السعودية والدولة العظمى.