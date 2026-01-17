Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

بحوزته سلاحان ناريان.. القبض على مواطن لترويجه المخدرات في الجوف

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٦ مساءً
بحوزته سلاحان ناريان.. القبض على مواطن لترويجه المخدرات في الجوف
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضبطت بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية.

وقالت مكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه تم إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

