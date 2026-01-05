Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

أخبار رئيسية
بدء أعمال السجل العقاري في 5 أحياء بمكة المكرمة والمدينة المنورة

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
المواطن - واس

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (3) قطع عقارية في (3) أحياء بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، والتسجيل لـ (2) قطعة عقارية في (2) أحياء بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من 11 يناير 2026م، وحتى نهاية يوم 16 أبريل 2026.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل الأحياء التالية في محافظة جدة: (أجزاء من حي التعاون، وأجزاء من حي التضامن، وجزء من حي البشائر)، كما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في منطقة المدينة المنورة: (جزء من حي الحرم الشريف، جزء من حي الجصة)، مبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

