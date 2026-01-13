Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية

بدء أعمال السجل العقاري لـ 15 قطعة عقارية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
بدء أعمال السجل العقاري لـ 15 قطعة عقارية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (14) قطعة عقارية في حيّين بمنطقة مكة المكرمة، والتسجيل لقطعة عقارية واحدة في: (جزء من حي المحبوبة) بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من 18 يناير 2026م، الموافق 29 رجب 1447هـ، وحتى نهاية يوم 23 أبريل 2026، الموافق 5 من ذي القعدة 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أن الحي المستفيد من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة يشمل: (جزءًا من حي أجياد)، وفي محافظة جدة يشمل التسجيل: (جزءًا من حي الوادي)، مبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

قد يهمّك أيضاً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 8 أحياء في مكة المكرمة والمدينة المنورة

السجل العقاري يبدأ تسجيل 8 أحياء في مكة المكرمة والمدينة المنورة

بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة

بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة

وأشارت هيئة العقار إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية هنا، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.

ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء...

السعودية اليوم
السجل العقاري يبدأ تسجيل 8 أحياء في مكة المكرمة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

السجل العقاري يبدأ تسجيل 8 أحياء في...

السعودية اليوم