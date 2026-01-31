Icon

بدء أعمال السجل العقاري لـ 3 أحياء بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٩ مساءً
بدء أعمال السجل العقاري لـ 3 أحياء بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة
المواطن - واس

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لقطعة عقارية واحدة في (2) أحياء بمنطقة الرياض بمحافظة ضرماء، والتسجيل لقطعة عقارية واحدة في حي واحد بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 1 فبراير 2026م، الموافق 13 شعبان 1447هـ، وحتى نهاية يوم 7 مايو 2026، الموافق 20 ذو القعدة 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الحي المستفيد من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض يشمل: (جزءًا من حي المغترة)، وفي منطقة مكة المكرمة يشمل التسجيل: (جزءًا من حي الحديبية)، مبينةً بأنَّ اختيار الأحياء جرى وفق معايير محددة، وسيجري الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة مُلاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

