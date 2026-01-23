بدء أعمال السجل العقاري لـ122 قطعة عقارية في 3 مناطق

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(43) قطعة عقارية بمنطقة تبوك في محافظة أملج، و(41) قطعة عقارية بمنطقة مكة المكرمة، و(38) قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية في مدينة الدمام، ابتداءً من 25 يناير 2026م، الموافق 6 شعبان 1447هـ، وحتى نهاية يوم 29 أبريل 2026م، الموافق 12 من ذي القعدة 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الحي المستفيد من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة يشمل: (جزء من حي العمرة)، ويشمل التسجيل بالمنطقة الشرقية في مدينة الدمام: (جزء من حي صناعية الظهران)، مبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.