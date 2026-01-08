بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران القادسية يفوز على النصر في دوري روشن تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة 160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة المرور المنطقة الشرقية، عن بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق وتعزيز السلامة المرورية لجسر طريق الأمير محمد بن فهد تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين بمدينة الظهران.
وأوضحت أمانة الشرقية، عبر حسابها في منصة إكس، أنه سيتم إغلاق منحدر الخروج من طريق الأمير محمد بن فهد والمتجه إلى طريق خادم الحرمين الشريفين مع تحويل الحركة المرورية عبر المسار البديل المعتمد، اعتبارًا من الجمعة 20 رجب 1447 هـ الموافق 9 يناير 2026 م.
🎥 ||#نعمل_لأجلكم
تعلن #أمانة_المنطقة_الشرقية، بالتعاون مع إدارة المرور المنطقة الشرقية، عن بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق وتعزيز السلامة المرورية لجسر طريق الأمير محمد بن فهد تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين بمدينة الظهران.🏗️
حيث سيتم إغلاق منحدر الخروج من طريق الامير… pic.twitter.com/1VUrDDWEWx
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) January 8, 2026