بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة المرور المنطقة الشرقية، عن بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق وتعزيز السلامة المرورية لجسر طريق الأمير محمد بن فهد تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين بمدينة الظهران.

وأوضحت أمانة الشرقية، عبر حسابها في منصة إكس، أنه سيتم إغلاق منحدر الخروج من طريق الأمير محمد بن فهد والمتجه إلى طريق خادم الحرمين الشريفين مع تحويل الحركة المرورية عبر المسار البديل المعتمد، اعتبارًا من الجمعة 20 رجب 1447 هـ الموافق 9 يناير 2026 م.