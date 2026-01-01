Icon

الموارد البشرية ردت على استفسارات بشأن سبب اختلاف المبلغ من شهر لآخر

إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ
المواطن - فريق التحرير

بدأت البنوك والمصارف، اليوم الخميس، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

– افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

– بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.

– ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.

في سياق متصل، ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسارات بشأن سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر.

اختلاف مبلغ معاش الضمان

وقالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنه يُحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًّا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وفي وقت سابق، استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تقديم اعتراض عدم أهلية الضمان الاجتماعي.

ويتم الدخول على أيقونات استعراض تفاصيل دورة الأهلية، تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض، تسليم الاعتراض، وذلك عبر الرابط (هنا).

أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي:

  • ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل
  • عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة
  • رفض  فرص التمكين المقدمة له.

أهداف نظام الضمان

وأضاف حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن نظام الضمان يستهدف ويسعى لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم.

وتابعت الموارد البشرية، أنه يجب على مستفيد الضمان إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.

كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ينبغي على مستفيد الضمان عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب الضمان والتمكين: “أن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم وعند إلغاء وسحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد، ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية”.

حساب المواطن

عدم أهلية الضمان

وقالت الوزارة عبر منصة إكس: إن خطوات اعتراض عدم أهلية الضمان تضمن الدخول على المنصة الإلكترونية، واختيار أيقونات: برامج الدعم الخاصة بي، برامج الضمان الاجتماعي، الأهلية والاستحقاق.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

  1. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
  3. الإقامة الدائمة في المملكة.
  4. استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
  5. الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
  6. أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.
  7. استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.

