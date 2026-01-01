إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ

ويتم الدخول على أيقونات استعراض تفاصيل دورة الأهلية، تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض، تسليم الاعتراض، وذلك عبر الرابط (هنا).

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي:

وأضاف حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن نظام الضمان يستهدف ويسعى لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم.

وتابعت الموارد البشرية، أنه يجب على مستفيد الضمان إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.

كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ينبغي على مستفيد الضمان عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب الضمان والتمكين: “أن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم وعند إلغاء وسحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد، ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية”.