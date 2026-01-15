بدء إيداع دعم الزي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الخميس إيداع دعم الزي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ضمن برامج الدعم الموجهة لمساندة الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء الدراسية عنها.
ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الوزارة على تمكين الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على توفير احتياجات أبنائها التعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم مسيرتهم الدراسية.