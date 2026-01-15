بدء إيداع دعم الزي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الخميس إيداع دعم الزي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ضمن برامج الدعم الموجهة لمساندة الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء الدراسية عنها.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الوزارة على تمكين الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على توفير احتياجات أبنائها التعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم مسيرتهم الدراسية.

ويستهدف البرنامج الطلاب المنتظمين دراسيًا في مراحل التعليم العام من عمر (6 – 18) سنة، حيث يُصرف بشكل تلقائي مع بداية كل فصل دراسي وفق الضوابط المحددة.

وأكّدت الوزارة أن هذا الدعم يُعد امتدادًا لبرامجها الموجهة إلى الفئات الأشد حاجة، ويعكس التزامها بدورها التنموي والاجتماعي في تحسين جودة حياة المستفيدين، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتعلم.