بدء استقبال المستندات الثبوتية لعقارات حي الزهراء الوسطى والخنساء وبئر بليلة بمكة المكرمة

خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في حي الزهراء الوسطى وحي الخنساء وحي بئر بليلة، حيث سيقوم مراقبو الإدارة العامة للتعديات بوضع ملصقات إشعار المراجعة على المباني المحددة.
وقالت الأمانة إنه على أصحاب تلك المباني سرعة المراجعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وضع الإشعار لدى الإدارة العامة للتعديات بالمعيصم، على أن يكون آخر موعد للمراجعة 1447/9/15هـ مصطحبين معهم: صك الملكية ورخصة البناء والهوية الوطنية للمطابقة ورقم إشعار المراجعة.
وتهدف الأمانة من هذا الإجراء إلى رفع موثوقية البيانات في سجلاتها، والتأكد من نظامية المباني وسلامتها في المناطق المستهدفة بمكة المكرمة، وفي حال عدم وجود صك ملكية للعقار سيتم إزالته وفقًا للأنظمة والتعليمات.