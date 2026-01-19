Icon

بدء استقبال المستندات الثبوتية لعقارات حي الزهراء الوسطى والخنساء وبئر بليلة بمكة المكرمة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
بدء استقبال المستندات الثبوتية لعقارات حي الزهراء الوسطى والخنساء وبئر بليلة بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في حي الزهراء الوسطى وحي الخنساء وحي بئر بليلة، حيث سيقوم مراقبو الإدارة العامة للتعديات بوضع ملصقات إشعار المراجعة على المباني المحددة.

وقالت الأمانة إنه على أصحاب تلك المباني سرعة المراجعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وضع الإشعار لدى الإدارة العامة للتعديات بالمعيصم، على أن يكون آخر موعد للمراجعة 1447/9/15هـ مصطحبين معهم: صك الملكية ورخصة البناء والهوية الوطنية للمطابقة ورقم إشعار المراجعة.

وتهدف الأمانة من هذا الإجراء إلى رفع موثوقية البيانات في سجلاتها، والتأكد من نظامية المباني وسلامتها في المناطق المستهدفة بمكة المكرمة، وفي حال عدم وجود صك ملكية للعقار سيتم إزالته وفقًا للأنظمة والتعليمات.

