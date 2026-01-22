بدء استقبال طلبات تصاريح سفر إفطار الصائمين في رمضان 1447هـ

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بدء استقبال طلبات تصاريح سفر إفطار الصائمين في الحرمين الشريفين لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” ومؤسسة نسك الإنسانية، في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم أعمال الإفطار وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح للأفراد والمنظمات غير الربحية خلال فترات زمنية محددة، إذ يبدأ استقبال طلبات الأفراد خلال الفترة من 3 إلى 5 شعبان للمسجد الحرام، ومن 6 إلى 8 شعبان للمسجد النبوي، فيما تستقبل طلبات المنظمات غير الربحية خلال الفترة من 6 إلى 8 شعبان للمسجد الحرام، ومن 9 إلى 11 شعبان للمسجد النبوي.

وبيّنت أن تنظيم الإفطار للأفراد يقتصر على سفرة واحدة فقط، بواقع (50) أو (25) وجبة يوميًّا، في حين حُدد الحد الأدنى لسفر المنظمات غير الربحية بـ (10) سفر للرجال و(10) سفر للنساء.

ولفتت النظر إلى أن عملية السداد تنفذ إلكترونيًّا عبر منصة إحسان خلال (72) ساعة من وقت تقديم الطلب، وأن سعر الوجبة شامل التنفيذ الكامل من قبل الشركة المنفذة، مشددة على ضرورة الالتزام بكل الشروط والأحكام المعتمدة لضمان انسيابية تنظيم الإفطار، وتحقيق أهداف هذه المبادرة الإنسانية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز قيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك.

ويمكن زيارة رابط الخدمة رابط الخدمة: https://volunteer.alharamain.gov.sa.