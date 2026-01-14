بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة بدء استقبال طلبات شركات الإعاشة لخدمة تقديم وجبات “إفطار صائم” خلال شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد التاريخية، وتشمل: مسجد قباء، ومسجد الميقات، ومركز القبلتين الحضاري.
ودعت الهيئة، شركات الإعاشة المختصّة في تقديم الوجبات الغذائية إلى تقديم طلباتهم عبر نظام إصدار التصاريح لقطاعات الأعمال على موقع الهيئة الإلكتروني للهيئة، وذلك عبر الرابط: ، وإرفاق مستندات المنشأة، وأصناف الأغذية المقدمة خلال فترة التقديم التي تنتهي في 30 رجب1447 هـ.