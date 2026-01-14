بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة بدء استقبال طلبات شركات الإعاشة لخدمة تقديم وجبات “إفطار صائم” خلال شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد التاريخية، وتشمل: مسجد قباء، ومسجد الميقات، ومركز القبلتين الحضاري.

ودعت الهيئة، شركات الإعاشة المختصّة في تقديم الوجبات الغذائية إلى تقديم طلباتهم عبر نظام إصدار التصاريح لقطاعات الأعمال على موقع الهيئة الإلكتروني للهيئة، وذلك عبر الرابط: ، وإرفاق مستندات المنشأة، وأصناف الأغذية المقدمة خلال فترة التقديم التي تنتهي في 30 رجب1447 هـ.