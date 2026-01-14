Icon

بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان
المواطن - واس

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة بدء استقبال طلبات شركات الإعاشة لخدمة تقديم وجبات “إفطار صائم” خلال شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد التاريخية، وتشمل: مسجد قباء، ومسجد الميقات، ومركز القبلتين الحضاري.

ودعت الهيئة، شركات الإعاشة المختصّة في تقديم الوجبات الغذائية إلى تقديم طلباتهم عبر نظام إصدار التصاريح لقطاعات الأعمال على موقع الهيئة الإلكتروني للهيئة، وذلك عبر الرابط: ، وإرفاق مستندات المنشأة، وأصناف الأغذية المقدمة خلال فترة التقديم التي تنتهي في 30 رجب1447 هـ.

ضبط مخالف استغل الرواسب في المدينة المنورة

السجل العقاري يبدأ تسجيل 8 أحياء في مكة المكرمة والمدينة المنورة

