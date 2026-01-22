Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من منتج راتنجات الإيبوكسي من الصين والهند وكوريا وتايوان

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج راتنجات الإيبوكسي

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٨ مساءً
بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج راتنجات الإيبوكسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اليوم عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج راتنجات الإيبوكسي ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند وجمهورية كوريا وتايوان.

وصدر قرار بدء التحقيق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية، ومن ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.

قد يهمّك أيضاً
التجارة الخارجية: فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات نسيج أو أقمشة 

التجارة الخارجية: فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات نسيج أو أقمشة 

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من أنابيب فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من أنابيب فولاذ أو صلب...

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط https://gaft.gov.sa من خلال الدخول على صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية” وصفحة “تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد