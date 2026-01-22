أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اليوم عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج راتنجات الإيبوكسي ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند وجمهورية كوريا وتايوان.

وصدر قرار بدء التحقيق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية، ومن ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط https://gaft.gov.sa من خلال الدخول على صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية” وصفحة “تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة”.