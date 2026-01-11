Icon

ضمن جهود الأمانة المستمرة لتعزيز السلامة العامة

بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٦ مساءً
بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل
المواطن - فريق التحرير

تبدأ أمانة محافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل، تنفيذ إجراءات فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة أوضاع المباني المتهالكة التي تشكّل خطرًا على السكان والمحيط العمراني.

وقالت أمانة جدة إن الإدارة العامة للطوارئ والأزمات أنهت إجراءات إشعار (1011) مبنى ضمن المرحلة الأولى، وصدر بحقها قرارات إزالة من لجنة المباني الآيلة للسقوط، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، ومنح الملاك المهلة المحددة نظامًا قبل البدء في التنفيذ، مبيّنة أن أعمال فصل ورفع الخدمات ستُنفّذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة وفق الخطة المعتمدة.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة المباني التي تشكّل خطرًا على السلامة العامة في مختلف أحياء المحافظة، بما يواكب مستهدفات تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.

