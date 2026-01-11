بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
تبدأ أمانة محافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل، تنفيذ إجراءات فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة أوضاع المباني المتهالكة التي تشكّل خطرًا على السكان والمحيط العمراني.
وقالت أمانة جدة إن الإدارة العامة للطوارئ والأزمات أنهت إجراءات إشعار (1011) مبنى ضمن المرحلة الأولى، وصدر بحقها قرارات إزالة من لجنة المباني الآيلة للسقوط، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، ومنح الملاك المهلة المحددة نظامًا قبل البدء في التنفيذ، مبيّنة أن أعمال فصل ورفع الخدمات ستُنفّذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة وفق الخطة المعتمدة.
وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة المباني التي تشكّل خطرًا على السلامة العامة في مختلف أحياء المحافظة، بما يواكب مستهدفات تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.