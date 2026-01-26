برسالة SMS.. إعلان نتائج القدرات العامة ورقي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة (الورقي).

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن نتائج الاختبار ستصل للمتقدمين اليوم الاثنين 26 يناير 2026، من خلال رسالة نصية SMS تُرسل إلى رقم الجوال المسجل في نظام التسجيل.

وأضافت أن النتائج ستكون متاحة كذلك عبر نظام التسجيل في الاختبارات ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ما يتيح للمتقدمين الاطلاع عليها إلكترونيًا في أي وقت.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة لتسهيل وصول المستفيدين إلى نتائجهم عبر قنوات متعددة، وضمان سرعة ودقة إيصال المعلومات لجميع المتقدمين.