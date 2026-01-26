Icon

ستكون متاحة عبر نظام التسجيل في الاختبارات غدًا

برسالة SMS.. إعلان نتائج القدرات العامة ورقي

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٣ مساءً
برسالة SMS.. إعلان نتائج القدرات العامة ورقي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة (الورقي).

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن نتائج الاختبار ستصل للمتقدمين اليوم الاثنين 26 يناير 2026، من خلال رسالة نصية SMS تُرسل إلى رقم الجوال المسجل في نظام التسجيل.

وأضافت أن النتائج ستكون متاحة كذلك عبر نظام التسجيل في الاختبارات ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ما يتيح للمتقدمين الاطلاع عليها إلكترونيًا في أي وقت.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة لتسهيل وصول المستفيدين إلى نتائجهم عبر قنوات متعددة، وضمان سرعة ودقة إيصال المعلومات لجميع المتقدمين.

