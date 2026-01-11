Icon

برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه

الإثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
المواطن - واس

توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2026، بعد فوزه على نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري تجاوز (60) ألف مشجع.

وتمكّن فريق برشلونة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة (36) عن طريق لاعبه رافينيا، فيما أدرك اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد عند الدقيقة (45+2)، وعاد برشلونة ليتقدم مجددًا عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة (45+4)، قبل أن ينجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة (45+7) عن طريق غونزالو غارسيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة تألقه ونجح في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة (73) عن طريق رافينيا، كما شهدت المواجهة عند الدقيقة (90 + 1) إشهار بطاقة حمراء مباشرة للاعب برشلونة فرينكي دي يونغ بعد تدخله على اللاعب كيليان مبابي.

يُذكر أن فريق برشلونة يُعد الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد أن تمكّن من الحصول عليه في (16) مناسبة من إجمالي (29) مشاركة سابقة، يليه فريق ريال مدريد الذي توّج بـ(12) لقبًا، ويأتي فريق أتليتك بيلباو ثالثًا بـ(3) ألقاب، ثم فريق ديبورتيفو لاكورونيا بـ(3) ألقاب، وأخيرًا فريق أتلتيكو مدريد الذي توّج بلقبين.

