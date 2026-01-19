Icon

برشلونة يخسر أمام ريال سوسيداد

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
برشلونة يخسر أمام ريال سوسيداد
المواطن - فريق التحرير

خسر فريق برشلونة أمس، أمام ريال سوسيداد بنتيجة (1 – 2) ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد برشلونة عند (49) نقطة في المركز الأول، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى (24) نقطة في المركز الثامن.

