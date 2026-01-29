Icon

السعودية اليوم

الفضة تقفز لـ 120 دولارًا

برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

واصلت أسعار المعادن النفيسة تحطيم أرقامها القياسية، اليوم، مع اندفاع المستثمرين نحو أصول “الملاذ الآمن” وسط تنامي الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً.

سعر الذهب اليوم

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية مستوى تاريخياً غير مسبوق عند 120 دولاراً للأونصة.

وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، قفز سعر الذهب اليوم الفوري بنسبة 3.09% ليصل إلى 5584.45 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 5591.61 دولار. وفي الأسواق الأمريكية، حققت العقود الآجلة تسليم أبريل مكاسب قوية بنسبة 5.11% لتستقر عند 5613.2 دولار.

ويأتي هذا الانفجار السعري بعد كسر الذهب حاجز الـ 5000 دولار لأول مرة يوم الإثنين الماضي، محققاً مكاسب أسبوعية تجاوزت 10%، مدفوعاً بطلب مكثف من البنوك المركزية، وتراجع الدولار، والمخاوف من اتساع نطاق النزاعات التجارية العالمية.

