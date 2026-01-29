برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار

أمطار ورياح وصواعق على جازان حتى المساء وزارة الداخلية تسهم في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان لقيادة آمنة أثناء الأمطار.. 4 أجزاء في مركبتك لا تتجاهل فحصها توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق مُزارعو نجران يستعدُّون لموسم حصاد القمح بالمنطقة “موهبة” تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة غينيس بأكبر مسابقة للحلول الابتكارية في العالم نباتات عسير الشتوية.. تنوّع بيئي تعزّزه جهود الحماية والتأهيل الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية
واصلت أسعار المعادن النفيسة تحطيم أرقامها القياسية، اليوم، مع اندفاع المستثمرين نحو أصول “الملاذ الآمن” وسط تنامي الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً.
وسجلت الفضة في المعاملات الفورية مستوى تاريخياً غير مسبوق عند 120 دولاراً للأونصة.
وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، قفز سعر الذهب اليوم الفوري بنسبة 3.09% ليصل إلى 5584.45 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 5591.61 دولار. وفي الأسواق الأمريكية، حققت العقود الآجلة تسليم أبريل مكاسب قوية بنسبة 5.11% لتستقر عند 5613.2 دولار.
ويأتي هذا الانفجار السعري بعد كسر الذهب حاجز الـ 5000 دولار لأول مرة يوم الإثنين الماضي، محققاً مكاسب أسبوعية تجاوزت 10%، مدفوعاً بطلب مكثف من البنوك المركزية، وتراجع الدولار، والمخاوف من اتساع نطاق النزاعات التجارية العالمية.