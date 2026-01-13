Icon

بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
المواطن - فريق التحرير

شهد بركان كيلويا في هاواي، أحد أكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم، نشاطًا متجددًا يوم الاثنين، حيث قذف كتلًا هائلة من الحمم البركانية في مشهد لافت.

ومنذ أكثر من عام، يواصل البركان ثورانه بوتيرة منتظمة، مطلقًا آلاف الأطنان من الصخور المنصهرة والغازات، وذلك منذ بداية نشاطه الأخير في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأوضح علماء في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الحمم المتوهجة اندفعت إلى ارتفاع تجاوز 460 مترًا في الهواء، فيما ارتفعت أعمدة الدخان والغازات إلى نحو ستة كيلومترات.

وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الثورانات عادة ما تستمر ليوم واحد تقريبًا، لكنها تظل قادرة على إطلاق كميات هائلة من الغازات، قد تصل إلى 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت.

وحذرت من أن هذا الضباب البركاني قد يتسبب في صعوبات تنفسية للبشر والحيوانات، كما قد ينعكس سلبًا على المحاصيل الزراعية.

كما يرمي البركان في الهواء شظايا دقيقة من الزجاج البركاني تُعرف باسم “شعر بيليه”، وهي مواد حادة قد تؤدي إلى تهيج الجلد والعينين.

