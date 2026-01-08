اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة “التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025 المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية
تفاعل البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “برنامج ريف”، مع استفسارات المستفيدين بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية.
وأوضح برنامج ريف، ردًّا على استفسار بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية: “إن موعد صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، نشكر لك تواصلك”.
وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.