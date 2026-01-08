Icon

اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي Icon برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية Icon ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي Icon كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة Icon “التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025 Icon المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال Icon بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات Icon الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية Icon

برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تفاعل البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “برنامج ريف”، مع استفسارات المستفيدين بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية.

وأوضح برنامج ريف، ردًّا على استفسار بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية: “إن موعد صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، نشكر لك تواصلك”.

شروط القبول في برنامج ريف:

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

