بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات

قالت التأمينات الاجتماعية إنه بعد توثيق العقد في منصة قوى يلزم المشترك أن يسجل الدخول على حسابه في تطبيق GOSI والضغط على الإشعارات ثم المعاملة الخاصة بتصديق الارتباط بالتأمينات الاجتماعية وقبول المدة ليتم تسجيل المشترك آليًا في نظام التأمينات.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي: