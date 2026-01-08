Icon

بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه بعد توثيق العقد في منصة قوى يلزم المشترك أن يسجل الدخول على حسابه في تطبيق GOSI والضغط على الإشعارات ثم المعاملة الخاصة بتصديق الارتباط بالتأمينات الاجتماعية وقبول المدة ليتم تسجيل المشترك آليًا في نظام التأمينات.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

      1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
      2. اختيار الاشتراكات.
      3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
      4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
      5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
      6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

    وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، مؤكدًا أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

