بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات

قالت التأمينات الاجتماعية إنه بعد توثيق العقد في منصة قوى يلزم المشترك أن يسجل الدخول على حسابه في تطبيق GOSI والضغط على الإشعارات ثم المعاملة الخاصة بتصديق الارتباط بالتأمينات الاجتماعية وقبول المدة ليتم تسجيل المشترك آليًا في نظام التأمينات.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، مؤكدًا أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.