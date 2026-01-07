Icon

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٢ صباحاً
بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
المواطن - فريق التحرير

تعاني المذيعة والفنانة المصرية القديرة نجوى إبراهيم من اختبار صحي صعب، بعد أن تراكمت عليها تداعيات حادث سير مروع في الخارج وإصابة في الداخل، ما أفقدها القدرة على الحركة بشكل طبيعي وجعلها رهينة “عصا السير” في منزلها بالقاهرة.

وفي التفاصيل، كشف مصدر مقرب من المذيعة الملقبة بـ”ماما نجوى”، أنها عادت مؤخراً من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج شاقة إثر تعرضها لحادث سير مروع هناك في يونيو الماضي، أسفر عن كسور وإصابات بالغة تطلبت جراحات دقيقة.

وخلال إحدى جلسات العلاج الطبيعي على العمود الفقري والركبتين في القاهرة، تعرضت المذيعة إلى إصابة بالغة في ركبتها، ما تسبب في انتكاسة مفاجئة أفقدتها القدرة على السير، لتجد نفسها مضطرة لاستخدام “العصا” المخصصة للمصابين للتنقل داخل منزلها.

كما أن الفنانة الكبيرة بصدد إجراء أشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على مدى الضرر الذي أصاب الركبة، وتحديد خطة علاجية جديدة.

وكانت إبراهيم قد روت في تصريحات سابقة كواليس الحادث الذي تعرضت له في أميركا الصيف الماضي، حين اصطدمت سيارتها بأخرى، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بالغة، استدعت نقلها إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بعدة كسور وعدم قدرتها على السفر للقاهرة إلا بعد تحسن نسبي.

يُذكر أن إبراهيم من مواليد 1946 وتعد أحد أعمدة الإعلام المصري، حيث حفرت اسمها في ذاكرة الأجيال ببرامج أيقونية مثل “فكر ثواني واكسب دقايق” و”صباح الخير يا مصر”، بالإضافة إلى بصمتها السينمائية في أفلام مثل “الأرض” و”الرصاصة لا تزال في جيبي”.

