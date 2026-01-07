بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان

فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض رياح شديدة على منطقة حائل منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
أعلنت الدائرة الفيدرالية العامة للمالية ببلجيكا، اليوم، أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 5.7 أطنان من مخدر الكوكايين بميناء أنتويرب، وهي أكبر عملية حجز للمخدرات يتم تنفيذها في هذا الموقع خلال سنة 2025.
وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة داخل حاوية محملة بالموز قادمة من “بورتو بوليفار” بدولة الإكوادور، مشيرًا إلى أن عملية الحجز تمت ليلة 23 – 24 ديسمبر الماضي.
وأكدت الدائرة الفيدرالية إتلاف كمية الكوكايين المحجوزة، فيما تباشر الشرطة الفيدرالية تحقيقاتها بهدف تحديد المسؤولين عن عملية التهريب.