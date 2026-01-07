Icon

فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي

بميناء أنتويرب

بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الدائرة الفيدرالية العامة للمالية ببلجيكا، اليوم، أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 5.7 أطنان من مخدر الكوكايين بميناء أنتويرب، وهي أكبر عملية حجز للمخدرات يتم تنفيذها في هذا الموقع خلال سنة 2025.

بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين

وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة داخل حاوية محملة بالموز قادمة من “بورتو بوليفار” بدولة الإكوادور، مشيرًا إلى أن عملية الحجز تمت ليلة 23 – 24 ديسمبر الماضي.

وأكدت الدائرة الفيدرالية إتلاف كمية الكوكايين المحجوزة، فيما تباشر الشرطة الفيدرالية تحقيقاتها بهدف تحديد المسؤولين عن عملية التهريب.

