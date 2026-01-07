بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان

أعلنت الدائرة الفيدرالية العامة للمالية ببلجيكا، اليوم، أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 5.7 أطنان من مخدر الكوكايين بميناء أنتويرب، وهي أكبر عملية حجز للمخدرات يتم تنفيذها في هذا الموقع خلال سنة 2025.

بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين

وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة داخل حاوية محملة بالموز قادمة من “بورتو بوليفار” بدولة الإكوادور، مشيرًا إلى أن عملية الحجز تمت ليلة 23 – 24 ديسمبر الماضي.

وأكدت الدائرة الفيدرالية إتلاف كمية الكوكايين المحجوزة، فيما تباشر الشرطة الفيدرالية تحقيقاتها بهدف تحديد المسؤولين عن عملية التهريب.