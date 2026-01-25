Icon

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بمشاركة السعودية.. انطلاق تمرين أمن الخليج العربي 4 في قطر

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٤ مساءً
بمشاركة السعودية.. انطلاق تمرين أمن الخليج العربي 4 في قطر
المواطن - واس

انطلق اليوم التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي (4)”، الذي تستضيفه دولة قطر.

وحضر الحفل وكيل وزارة الداخلية القطرية عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، ورئيس اللجنة العليا للقوة السعودية اللواء الركن عوض بن مشوّح العنزي، ورؤساء اللجان العليا للتمرين بدول المجلس، وعدد من القادة الأمنيين والضباط وممثلي الأجهزة الأمنية المشاركة.

وتشارك المملكة في التمرين بقوة أمنية متخصصة من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بهدف تعزيز التعاون الأمني وتطوير التنسيق وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس إلى جانب وحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد