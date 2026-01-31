بمشاركة 1450 متطوعًا.. مدينتي طويق يطلق حزمة مبادرات نوعية لتعزيز جودة الحياة غرب الرياض

كثّف مكتب “مدينتي طويق” التابع لأمانة منطقة الرياض، نشاطه المجتمعي في نطاق غرب العاصمة، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات المتنوعة التي جمعت بين الترفيه، التوعية الصحية، والإصحاح البيئي، بهدف تعزيز جودة الحياة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

واستهل المكتب فعالياته يوم الجمعة الماضي بكرنفال “كلاسيك هب” بالتعاون مع فريق “سيدان كلاسيك”، حيث استمتع الزوار بعروض السيارات الكلاسيكية والمسرح التفاعلي للكبار والصغار، في أجواء عائلية تضمنت توزيع جوائز قيمة.

وفي الجانب الصحي، نجحت إدارة المشاركة المجتمعية بمكتب مدينتي طويق، بالتعاون مع جمعية “رحماء”، في استقطاب 420 زائرًا عبر مبادرتين توعويتين أقيمتا في حديقتي الفيروز والسحاب، لتعزيز مفاهيم الوقاية الصحية.

حملة بيئية ضخمة

وتتجه الأنظار يوم غدٍ الأحد نحو “وادي نمار”، حيث يستعد 1450 متطوعاً يمثلون 19 جهة تعليمية (مدارس وجامعات) وجمعيات خيرية، لتنفيذ حملة بيئية ضخمة لتنظيف الوادي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي وإدارة حمى الأودية بالأمانة.

واختتم المكتب حزمته المجتمعية بشراكة نوعية مع “مؤسسة نادي الهلال الخيرية”، تضمنت تدشين المرحلة الأولى من مبادرة المصليات المتنقلة، بتوزيع 10 مصليات في الحدائق والساحات العامة لخدمة مرتادي تلك الأماكن.