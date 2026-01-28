Icon

الجائزة صُمّمت بصفتها أداة تحفيزية شاملة للقطاع الخاص

بمشاركة 216 ألف منشأة.. الراجحي يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة العمل

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
بمشاركة 216 ألف منشأة.. الراجحي يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة العمل
المواطن - فريق التحرير

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حفل جائزة العمل في نسختها الخامسة، الذي أُقيم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، وممثلي الجهات الحكومية، وقادة القطاع الخاص.

وأكد أنَّ جائزة العمل تمثل امتدادًا لرؤية القيادة الرشيدة –أيدها الله– في دعم قطاع العمل وتعزيز تنافسيته وتمكين الكفاءات الوطنية وتحسين جودة بيئة العمل، مشيرًا إلى أنَّ التميّز في سوق العمل لم يعد خيارًا تنظيميًا، بل توجّهًا إستراتيجيًا تتبناه المنشآت الواعية بدورها التنموي.

إقبال غير مسبوق

وأوضح أنَّ النسخة الخامسة من الجائزة شهدت إقبالًا غير مسبوق، بمشاركة أكثر من 216 ألف منشأة، تنافست على 37 جائزة ضمن خمسة مسارات رئيسية هي: “مسار التوطين”، و”مسار بيئة العمل”، و”مسار السلامة والصحة المهنية” و”مسار المهارات والتدريب”، و”مسار الرئيس التنفيذي”، تعكس أولويات سوق العمل السعودي وتواكب التحولات الاقتصادية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن أنَّ الجائزة صُمّمت بصفتها أداة تحفيزية شاملة للقطاع الخاص، تسهم في رفع نسب التوطين النوعي، وتحسين بيئات العمل، والاستثمار في تنمية المهارات، وبناء قيادات تنفيذية قادرة على قيادة التغيير المؤسسي، مؤكدًا أنَّ القطاع الخاص يُعد الشريك الرئيس في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية النوعيَّة.

وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ما حققه سوق العمل السعودي من تحوّلات نوعيَّة خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت مشاركة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 53%، ليصل عددهم إلى نحو 2.5 مليون موظف وموظفة.

ولفت إلى النمو اللافت في مشاركة المرأة في سوق العمل، التي بلغت 34.5%، مقارنة بـ23% في عام 2020، إلى جانب التوسع في برامج تنمية المهارات وبناء رأس المال البشري، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، وتفعيل المجالس القطاعية للمهارات، بما يُعزّز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
ونوَّه بمواكبة الوزارة لأنماط العمل الحديثة، مثل العمل المرن والعمل الحر والعمل عن بُعد، التي أسهمت في توفير فرص عمل أكثر مرونة واستدامة، ودعَّمت استقرار سوق العمل ورفع إنتاجيته.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي الوزير المنشآت الفائزة بجائزة العمل في نسختها الخامسة، مثمّنًا التزامها بجودة الوظائف وتنمية المهارات والارتقاء ببيئة العمل، مؤكدًا أنَّ هذه المنشآت تُمثّل نموذجًا لما يستهدفه سوق العمل السعودي من تنافسية وجاذبية للمواهب.

وأعرب عن شكره للجهات المشاركة وفرق العمل التي أسهمت في نجاح الحفل، مهنئًا المنشآت الفائزة، متمنيًا للجميع التوفيق في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

