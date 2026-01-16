بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم مزيغه الأسمري، إبراهيم بن علي بن علي مزراق حكمي، إبراهيم بن مثيب بن سمحان آل موسى الشمراني، إبراهيم بن محمد بن حامي الساعدي المحمودي، إبراهيم بن محمد بن علي ال يحيى القرني، إبراهيم بن يحي بن عبدالله الثوعي، أحمد بن حسن بن يحيى جذمي عبدلي، أحمد بن حمد بن إبراهيم الحريبي، أحمد بن سالم بن فالح المقاطي العتيبي، أحمد بن صواب بن مخلف السبيعي العنزي، أحمد بن عامر بن محمد عاطف، أحمد بن محمد بن إبراهيم قصادي، أحمد بن مخلد بن ثمر العطياني العتيبي، أسامه بن ناصر بن معزي عميره العتيبي، إسماعيل بن سعيد بن هندي الدملوكي السلمى، إبراهيم بن محمد بن زاهر البارقي، إبراهيم بن يحى بن حسن ال طله، أسامه بن ماجد بن عادي الزبني، باسل فهد مبارك الموينع، باسم بن سعد بن حمدان صالح اليحيوي، بدر بن محمد بن عبدالله المسعودي العاطفي، بدر بن محمد بن مطلق العاصمي، بندر بن علي بن أحمد الشهري، بندر بن محمد بن بخيت حارثي، تركي بن سعد بن عبدالرحمن الثبيتي العتيبي، تركي بن سعيد بن ناصر آل عبيه القحطاني، تميم بن مناحي بن عوض الدلبحي، جهاد بن محمد بن عبدالله العاشور، حازم بن علي بن هشبول آل معاضه المنتشري، حامد بن محمد بن علي الكجماني الشيخي، حسن بن حسين بن أحمد العمري الزهراني، حسن بن محمد بن حسن ال فرج، حسين بن علي بن جاسم البوخضر، حمدي بن مزعل بن فريح الطريس الحربي، حمود بن هليل بن طعموش السبيعي العنزي، خالد بن مطلق بن صياح الحسيني، خيرالله بن حمدان بن حامد النعيم الشراري، راكان بن حبيب بن فايز المناصير الشمري، راكان بن ماهر بن حسن باز، رامي بن محمد بن محمد نور طيب، رائد بن يحي بن حمد هبه، رجاء بن عناد بن فهد الشلاقي الشمري، رشيد بن فايز بن سلطان الرشيد، ريان بن صنيتان بن عريميط العزيزي المطيري، زايد بن فيصل بن سعد ال ثفنان السبيعي، زياد بن رشيد بن مساعد العلوني الجهني، سالم بن راشد بن سالم الأفجح المري، سعد بن ذيب بن دبسان الخنفري القحطاني، سعود بن نامش بن سعود المنيعي الأكلبي، سعيد بن ناصر بن عبدالله الغباري اليامي، سلامه بن عبدالله بن ضاحي الشملاني العنزي، سلطان بن حامد بن مزبن المقاطي العتيبي، سلطان بن علي بن عاطف الجربوع الشهري، سلطان بن مبارك بن سلطان العصيمي العتيبي، سلمان بن حمود بن مفلح الأشجعي العنزي، شامي بن أحمد بن شامي الكميتي الشهري، صالح بن تركي بن هلال الجابري، ضيدان خالد بن ضيدان السبيعي، طارق بن عبدالرحمن بن عمر يسلم، عادل بن منصور بن عبدالله بن مخصوم، عاصم بن سعيد بن سفر ال حيدر الشهراني، عامر بن عبدالرحمن بن عامر مسيب، عايض بن ظافر بن علي آل براهيم القرني، عايض بن محمد بن فائز التوبي الشهراني، عبدالإله بن عبدالرحمن بن جارالله الجارالله، عبدالحميد بن صنت بن رجاء المخلفي الحربي، عبدالرحمن بن أحمد بن محمد العسيلان، عبدالرحمن بن راشد بن علي العوني الحربي، عبدالرحمن بن سعيد بن علي آل موسى، عبدالرحمن بن علي بن حسين شافعي، عبدالرحمن بن عمر بن عثمان العمودي، عبدالرحمن بن مساوى بن علي شوك، عبدالعزيز بن حسن بن منصور ال حلزاء اليامي، عبدالعزيز بن علي بن سويد الغبيشي الزهراني، عبدالعزيز بن هليل بن عوض البجيدي العنزي، عبدالقادر بن محمد بن أحمد العدواني الزهراني، عبدالكريم بن أبو بكر بن رحمة الله قشقري، عبدالله هليل بلان العنزي، عبدالله بن يحي بن يحي مسعود، عبدالله بن إبراهيم بن علي الصويان، عبدالله بن بشيبش بن فريج الجيعاني الجهني، عبدالله بن شبيب بن سهو المتروكي الزعبي، عبدالله بن عبدالكريم بن رده السني الزهراني، عبدالله بن عطاالله بن رمضان السبيعي العنزي، عبدالله بن علي بن فرج الجرباني البيشي، عبدالله بن فؤاد بن عبدالله أمان، عبدالله بن محمد بن حامد الضباعين الشراري، عبدالله بن محمد بن فنيس آل فروان اليامي، عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن اليوسفي الثقفي، عبدالله بن مقبول بن علي آل معمر، عبدالله بن نصار بن جباره الأحمدي، عقيل بن سعود بن عقيل الوسيدي الحربي، علوان بن محمد ابن حاظر آل عائض الحارثي، علي بن حسن بن إبراهيم آل شيف، علي بن صالح بن سعد آل مرقان الغامدي، عماد حسين بن أحمد بن محمد قملي مجرشي، عمر بن عادل بن حسن المانع، عمر بن عبدالعزيز بن زيد العقيلي، عمر بن عبدالله بن عبدالعزيز العبيدالله، عواد بن بدر بن عواد الطالب، عوض بن محمد بن طالب الهمامي، فالح بن مبارك بن عبدالهادي آل مشخص الدوسري، فهد بن نايف بن سعود المحيميدي السهلي، فواز بن إبراهيم بن أحمد الجوهري عسيري، فياض بن ثامر بن جفال الثابتي الشمري، فيصل بن عبدالله بن عائض القنيزعي الغامدي، فيصل بن محمد بن عبدالله مجثل، فيصل بن معجب بن هادي العمري الحربي، فيصل بن نافل بن سند العلوي الحربي، قاسم بن محمد بن حسين خبراني، ماجد بن بركه بن مطلق المسمار الشمري، ماجد بن بلداح بن صالح العالي العتيبي، ماجد بن محمد بن سفير الرفاعي الغامدي، مانع بن مهدي بن سالم ال مسعد اليامي، مبروك بن حامد بن سالم البريك الشراري، متعب بن سعيد بن صغير العمري الزهراني، متعب بن محسن بن سياف الدقي البيشي، محمد بن أحمد بن محمد الفهمي الزهراني، محمد بن خالد بن حمد الخربوش، محمد بن سالم بن يحي سالم الخالدي، محمد بن سيف بن محمد النصحاء البيشي، محمد بن عبيدالله بن محمد أحمد، محمد بن عوض بن أحمد العدواني الزهراني، محمد بن مسعود بن محمد الثبيتي، محمد بن نواف بن عيفان الخليدي، محمود بن عياد بن محمود المرواني الجهني، مخلد بن عبدالله بن سلامه المساليت الشراري، مشاري بن عبدالعزيز بن عبدالله العمار، مصطفى بن محمد بن عبدالرحمن السقاف، مصلح بن حسن بن مصلح العرياني الشمراني، مطيران بن خالد بن نازل البدري الأشجعي، مفلح بن سعيد بن جمعان الضلافيع القحطاني، مفلح بن سعيد بن شافي المديري السبيعي، مهند بن عبدالله بن صالح السعدي الغامدي، ناصر بن صالح بن علي ال فطيح اليامي، ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر الحضيف، ناصر بن معيض ابن مداوي ال زينه القحطاني، نايف بن حلو بن عبدالله النهير، نايف بن علي بن سلامه العمراني، نايف بن مزيد بن زايد العضيله المطيري، هاشم بن صالح بن هاشم آل شريفه الشمراني، هذال بن عنزي بن هذال المكيحلي السبيعي، وليد بن علي بن يحيى ال مداغش اليامي، يزيد بن خالد بن يحى ال علاس القحطاني، أثير بنت عبدالله بن بكر البدر، أشجان بنت محمد بن سعيد العميري الشهري، أمجاد بنت هادي بن موسى عتودي، أمل بنت سليمان بن سالم القاضي، أميره بنت هذال بن ناصر العاطفي القحطاني، إيمان بنت ساري بن عواد العطوي، أسماء بنت فهد بن محمد الشيحه، أطياف بنت علي بن محمد آل عليان الحارثي، بديعه بنت إبراهيم بن محمد الأعرج، بسمه بنت محمد بن إبراهيم صليح، تهاني بنت عبدالله بن محيميد الشراري، تهاني بنت كركان بن ماشي أباذراع الظفيري، حصه بنت فيصل بن فهد اللهيب، حفصه بنت عبدالسلام بن أحمد عبدالواحد، حنان بنت محيل بن دليان القاسمي الظفيري، حوريه بنت حسين بن عبدالله العتيبي، دلع بدر بن مصبح بن فردوس الفدعاني العنزي، رغد بنت هاني بن سليمان أبو زهره، رهف بنت أحمد بن محمد التركي، روابي بنت فهد بن علي مسحلي، روان بنت عبدالرحمن بن محمد جابر، سراب بنت سلطان بن مشعي ال مطلق الدوسري، شيخه بنت عبدالرحمن بن سلمان الرفيق، شيخه بنت محمد بن فهد ال سويدان القحطاني، صافيه بنت محمد بن ناصر العرق، صالحه بنت غازي بن زايد عسيري، عائشة بنت إبراهيم بن محمد جعفري، عائشة بنت زيد بن حسن النعمى، عائشة بنت طاهر بن حسين صالحي كعبي، عائشة بنت محمد بن غانم السميري العتيبي، عائشة بنت يحي بن مسواك قيسي، عذابه بنت محمد بن حنش حکمي، عهود بنت سالم بن جريد الصاعدي الحربي، عهود بنت عبدالله بن محمد آل محمد العمري، غيداء بنت علي بن يحي الحازمي، فاطمة بنت هادي سلوان طوهري، فيء بنت ردن بن صالح الشيباني العتيبي، لانا بنت تركي بن محمد العبيدي القحطاني، محبوبه بنت حسين بن متعب العبدلي المتعاني، محسنه بنت رزق الله بن رزيق الشدادي الحارثي، مرام بنت سعيد بن محمد القلوي الزهراني، مريم بنت عبدالرحمن بن نامى العصيمي العتيبي، مريم بنت علي بن محمد فاتك خرمي، منار بنت سعدى بن هظيبان المرزوقي البقمي، نجود بنت بدر بن مطلق العصيمي العتيبي، نوال بنت سلطان بن مسيفر الصواط، نوره بنت سالم بن سعود الحائلي، نوره بنت عبدالكريم بن فهد العلوي الحربي، نوره بنت عبدالله بن سلطان الصماني الحارثي، نوره بنت محمد بن شائع الصالحي السبيعي، نوره بنت هادي بن عبدالله آل إبراهيم الشقيفي، هدى بنت عيد بن سعد الحليفي، هلاء بنت محيسن بن ماطر الشنان العصيمي، هيام بنت عبدالرحمن بن عبدالله الموسى، وديان بنت محمد بن عيد الزين، وعد بنت حيدر بن حسن زيلعي مجرشي.