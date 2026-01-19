بناءً على توجيه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما -رعاهما الله- لجمهورية الجزائر حكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

كما حضره من الجانب الجزائري، معالي مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود.