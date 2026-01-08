بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق فيصل بن فرحان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق التحالف : عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
بدأ بنك البلاد بتاريخ 8 يناير الحالي طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي عبر طرح خاص في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم ملياري دولار.
وفال البنك في بيان على موقع تداول السعودية اليوم الخميس إن قيمة وشروط طرح الصكوك ستُحدَّد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق، وتوقع انتهاء الطرح بتاريخ 11 يناير الحالي، وهو توقيت يخضع أيضاً لظروف السوق.
وعيّن البنك كلاً من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، والبلاد المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك مشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع، مديرين للإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.