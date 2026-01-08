Icon

بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار
المواطن - فريق التحرير

بدأ بنك البلاد بتاريخ 8 يناير الحالي طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي عبر طرح خاص في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم ملياري دولار.

قيمة وشروط طرح الصكوك

وفال البنك في بيان على موقع تداول السعودية اليوم الخميس إن قيمة وشروط طرح الصكوك ستُحدَّد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق، وتوقع انتهاء الطرح بتاريخ 11 يناير الحالي، وهو توقيت يخضع أيضاً لظروف السوق.

وعيّن البنك كلاً من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، والبلاد المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك مشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع، مديرين للإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

