“بوابة القاصد” الرقمية تعزز الوصول للخدمات الدينية بالحرمين الشريفين

تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز التحول الرقمي في منظومة الخدمات الدينية عبر منصة “بوابة القاصد” الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل وصول القاصدين والزوار إلى المحتوى الشرعي الموثوق من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتقدم منصة “بوابة القاصد” خدمات دينية وإثرائية تشمل البث المباشر للخطب والدروس العلمية، ومواقيت الصلاة، والتعريف بالأماكن المقدسة، وشروحات مبسطة لصفة الصلاة والوضوء، ومختارات من الأدعية، وتلاوات أئمة الحرمين الشريفين، وشرح المصطلحات الشرعية، إلى جانب منصات رقمية متخصصة تضم «رسالة الحرمين» لنشر الكتب الرقمية بعدة لغات، و«مقرأة الحرمين» لتعليم القرآن الكريم، و«منصة سورة الفاتحة» لتعليم السورة وتصحيح تلاوتها باستخدام التقنيات الحديثة، في إطار جهود الرئاسة لإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين بأساليب عصرية.