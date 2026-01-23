“بوابة القاصد” الرقمية تعزز الوصول للخدمات الدينية بالحرمين الشريفين

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز التحول الرقمي في منظومة الخدمات الدينية عبر منصة “بوابة القاصد” الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل وصول القاصدين والزوار إلى المحتوى الشرعي الموثوق من المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتقدم منصة “بوابة القاصد” خدمات دينية وإثرائية تشمل البث المباشر للخطب والدروس العلمية، ومواقيت الصلاة، والتعريف بالأماكن المقدسة، وشروحات مبسطة لصفة الصلاة والوضوء، ومختارات من الأدعية، وتلاوات أئمة الحرمين الشريفين، وشرح المصطلحات الشرعية، إلى جانب منصات رقمية متخصصة تضم «رسالة الحرمين» لنشر الكتب الرقمية بعدة لغات، و«مقرأة الحرمين» لتعليم القرآن الكريم، و«منصة سورة الفاتحة» لتعليم السورة وتصحيح تلاوتها باستخدام التقنيات الحديثة، في إطار جهود الرئاسة لإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين بأساليب عصرية.