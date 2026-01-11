Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية "الرواية التاريخية بين التخييل والواقع" Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن

أكبر تجمُّع للصقور في العالم

تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٨ مساءً
تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

توّج الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال الشميسي، اليوم، الفائزين بأشواط “سيف الملك” و”شلفا الملك” وكؤوس الملك عبدالعزيز في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 (أكبر تجمُّع للصقور في العالم)، الذي نظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

‎ وثمّن الشميسي الدعم الكبير الذي يجده موروث الصقارة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 شهد مشاركة تاريخية تمثلت في 3536 صقرًا.

‎ وبين أن ما تحقق من نجاح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 جاء نتيجة تكامل الجهود والعمل المشترك بين جميع اللجان العاملة في المهرجان، مؤكدًا أن الاستعدادات والتنفيذ سارا وفق الخطط المعتمدة، مقدمًا شكره وتقديره لجميع الفرق المشاركة في التنظيم، مثمنًا دورهم في إنجاح المهرجان، كما هنأ الفائزين، متمنيًا التوفيق لجميع الصقارين في مشاركاتهم المقبلة.

‎ وكان المهرجان قد اختتم بإقامة أشواط “سيف الملك” و”شلفا الملك”، وهي الأشواط التي تجمع الفائزين المحليين في أشواط كؤوس الملك عبدالعزيز في مسابقة الملواح، وشهد المهرجان هذا العام إقامة 139 شوطًا، قدمت خلالها 1012 جائزة تجاوزت قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال.

‎ وجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، تقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره وجهة دولية للصقارين من مختلف أنحاء العالم.

 

