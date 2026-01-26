تتويج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة في رياضة الووشو كونغ فو

الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة
تُوِّج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة لعام 2026 في رياضة الووشو كونغ فو، خلال البطولة التي أُقيمت في العاصمة الرياض بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية، في حدث عكس تنامي حضور اللعبة على الساحة الرياضية المحلية.
وجاء تتويج العقيل بعد تحقيقه المركز الأول في وزن 48 كجم، بأداء قوي ومستوى فني لافت، أكد من خلاله تفوقه واستحقاقه للقب.
ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المتواصلة لتطوير رياضة الووشو كونغ فو في المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.
كما يواكب ذلك استمرار المملكة في تعزيز حضورها الرياضي عبر استضافة البطولات والفعاليات المحلية والدولية لمختلف الألعاب، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تعكس اهتمامها بتنويع الرياضات، ودعم الاحتراف، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.