تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

‎توِّج اليوم 12 صقارًا من نخبة المحليين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن مسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة.
‎ وشهدت أشواط نخبة المحليين في الكؤوس مشاركة 120 صقرًا بمعدل عشرة صقور عن كل شوط، تأهلت من الأشواط التأهيلية لهذه المرحلة، وحقق أمين الملاح خمس كؤوس لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس بالصقرين (الملكة) و(القاهرة)، وجير بيور قرناس عن طريق الصقر (عنتر)، وجير شاهين قرناس بالصقر (التعاون)، وجير تبع قرناس بالصقر (ميسي)، في المقابل حقق فريق إكسبو خمس كؤوس أيضًا لفئات جير بيور فرخ عن طريق الصقر (جلمود)، وشاهين فرخ وقرناس بالصقرين (S74) و(العدواني)، وجير شاهين فرخ بالصقر (GB7) وجير تبع فرخ بالصقر (T31)، كما حقق حميد برغش المنصوري كأس فئة حر فرخ بالصقر (عقاب)، فيما خطف سلطان المطيري كأس فئة حر قرناس بالصقر (الصداوي).


‎ وتقام غدًا أشواط المحترفين المحليين على 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس.
‎ ويجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.

