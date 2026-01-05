Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تتويج 12 محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور 2025

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
تتويج 12 محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُوِّج اليوم (12) محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن مسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (2025م)، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة، إلى جانب تتويج الفائزين بشوط نوفا المخصص للصقور المنغولية.

‎ وشهدت أشواط المحترفين الدوليين مشاركة 224 صقرًا، وحقق الصقارون البحرينيون أربع كؤوس، ففي شوط مثلوث جير قرناس، ظفر محمد الهاجري بالكأس عبر الصقر (50 عذاري G)، كما حقق فريق (BHR) لقب شوط حر قرناس بالصقر (27)، وحقق أحمد الهاجري كأسي فئتي شاهين فرخ وقرناس عبر الصقرين (S1) و(ذهب S56).

قد يهمّك أيضاً
الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور

الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور

مهرجان الصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين المحليين في يومه الثاني

مهرجان الصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين المحليين في يومه الثاني

‎ وحصد فريق (F3 – S) الإماراتي أربع كؤوس لفئات جير بيور فرخ وقرناس عبر الصقرين (B16) و(المتوتر)، وجير شاهين قرناس عبر الصقر (S9)، وجير تبع قرناس بالصقر (T50)، كما حقق فريق (F3) الإماراتي ثلاث كؤوس لفئات مثلوث جير فرخ عبر الصقر (111)، مثلوث شاهين فرخ عبر الصقر (75)، ومثلوث تبع فرخ بالصقر (99)، وتوج الإماراتي محمد البلوشي بكأس فئة حر فرخ عبر الصقر (علقم).

‎ وفي شوط نوفا المخصّص للصقور المنغولية، فاز بالمركز الأول فريق بن جِراء بالصقر (H12)، فيما جاء في المركز الثاني الصقار سلطان العامر بالصقر (H6)، وحلّ ثالثًا الصقار حميد المنصوري.

‎ وتقام غدًا أشواط نخبة المحليين على 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس.

‎ ويجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس بوصفه أكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد