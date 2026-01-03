Icon

كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية Icon تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين Icon تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري Icon شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة Icon الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى Icon ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا Icon خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا Icon فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني Icon

بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ مساءً
تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين
المواطن - فريق التحرير

‎توج اليوم، ستة أبطال لكؤوس الملك عبدالعزيز للمُلاك الدوليين، بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى العاشر من يناير الحالي، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

وأقيمت أشواط شاهين فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس بمشاركة 167 صقرًا، وجاءت الانطلاقة عبر كأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين فرخ، وفيه توج القطري محمد النعيمي باللقب عبر الصقر (مشرف)، وحل مواطنه عبدالمحسن المري في المركز الثاني بالصقر (عديم)، وجاء البحريني عبدالوهاب الهاجري في المركز الثالث بالصقر (S22)، وفي شوط فئة شاهين قرناس، جاء الإماراتيان عمران فالح النعيمي وفالح محمد النعيمي في المركزين الأول والثاني عبر الصقرين (الحسم) و(الذيب2)، وحل القطري جاسم الكواري في المركز الثالث بالصقر (شلاع).

وفي شوط حر فرخ جاء، الإماراتي سعيد الشدي في المركز الأول بالصقر (الجوهي)، وخطف القطري محمد خباب النعيمي المركزين الثاني والثالث عبر الصقرين (فورمن) و(مرجوع)، وتوج الكويتي فواز النون شوط حر قرناس، بعد حلول صقره (مسكت) في المركز الأول، وجاء القطري مبارك بن نايفة في المركز الثاني بالصقر (رعد)، وحل القطري سعد النعيمي ثالثًا بالصقر (ميترو).
‎ وحقق الإماراتي عبدالوهاب بن شعيل المركز الأول بالصقر (الشميسي) في الشوط الخامس لفئة جير تبع فرخ، وحل مواطنه هزاع الهاجري وصيفًا بالصقر (T111)، وجاء القطري سعد النصر في المركز الثالث بالصقر (مبلش).

وكان ختام منافسات اليوم التاسع للمهرجان بشوط جير تبع قرناس، حيث توج الكويتي أحمد يوسف عبدالله بالكأس بعد تحقيقه المركز الأول بالصقر (راسي)، وحل البحريني محمد السبيعي في المركز الثاني بالصقر (عزام)، وجاء القطري مبارك بن نايفة في المركز الثالث بالصقر (T25).
‎ ويجمع المهرجان هذا العام متنافسين من 8 دول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إيطاليا وإيرلندا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.

