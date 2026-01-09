Icon

أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي Icon سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية  Icon الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن Icon 21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان Icon الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض Icon تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض Icon ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا Icon الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى Icon حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته Icon حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ مساءً
تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توِّج اليوم، 8 صقارين بـ 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز في مسابقة الملواح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم حتى الأحد المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة.

‎ وشهدت أشواط الهواة المحليين مشاركة 129 صقرًا، حيث حقق الصقار محمد غانم مدعث الدوسري 3 كؤوس لفئات جير بيور قرناس بالصقر (رمز)، وحر فرخ بالصقر (ذرب)، وجير تبع قرناس بالصقر (كروز)، فيما حقق محمد البوعينين كأسين في فئتي شاهين قرناس بالصقر (شناح) وجير شاهين قرناس بالصقر (الفارق)، كما حقق نادر يوسف المطيري كأسين لفئتي جير تبع فرخ بالصقر (T5)، وجير شاهين فرخ بالصقر (سكاي).

قد يهمّك أيضاً
انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

صقر يُشترى بـ30 ألف ريال ويحصد جائزة بـ120 ألفًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

صقر يُشترى بـ30 ألف ريال ويحصد جائزة بـ120 ألفًا بمهرجان الملك عبدالعزيز...

‎ وفي شوط كأس الملك عبدالعزيز لفئة مثلوث جير فرخ، حقق يوسف آل مستنير البطولة بالصقر (ترشيح)، وذهبت بطولة شوط مثلوث جير قرناس لحمد بن ثقل المري بالصقر (دغش)، وجاء دعيج الدعيج في المركز الأول في شوط حر قرناس بالصقر (هباس)، وفي شوط جير بيور فرخ حقق (عديم) لعبدالرحمن المهيني المركز الأول، وخطف (غايب) لشايم المري كأس فئة شاهين فرخ.

‎ ويجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صقر يُشترى بـ30 ألف ريال ويحصد جائزة بـ120 ألفًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
السعودية اليوم

صقر يُشترى بـ30 ألف ريال ويحصد جائزة...

السعودية اليوم
انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
السعودية اليوم

انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور...

السعودية اليوم