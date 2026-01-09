تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

توِّج اليوم، 8 صقارين بـ 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز في مسابقة الملواح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم حتى الأحد المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة.

‎ وشهدت أشواط الهواة المحليين مشاركة 129 صقرًا، حيث حقق الصقار محمد غانم مدعث الدوسري 3 كؤوس لفئات جير بيور قرناس بالصقر (رمز)، وحر فرخ بالصقر (ذرب)، وجير تبع قرناس بالصقر (كروز)، فيما حقق محمد البوعينين كأسين في فئتي شاهين قرناس بالصقر (شناح) وجير شاهين قرناس بالصقر (الفارق)، كما حقق نادر يوسف المطيري كأسين لفئتي جير تبع فرخ بالصقر (T5)، وجير شاهين فرخ بالصقر (سكاي).

‎ وفي شوط كأس الملك عبدالعزيز لفئة مثلوث جير فرخ، حقق يوسف آل مستنير البطولة بالصقر (ترشيح)، وذهبت بطولة شوط مثلوث جير قرناس لحمد بن ثقل المري بالصقر (دغش)، وجاء دعيج الدعيج في المركز الأول في شوط حر قرناس بالصقر (هباس)، وفي شوط جير بيور فرخ حقق (عديم) لعبدالرحمن المهيني المركز الأول، وخطف (غايب) لشايم المري كأس فئة شاهين فرخ.

‎ ويجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.