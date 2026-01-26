Icon

تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيراتها لقائدي المركبات، وتحديداً مركبات النقل الخفيف، من خطورة تجاوز أبعاد الحمولة المقررة، مؤكدة أن الحمولة الزائدة تُعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة سلباً على السلامة المرورية.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة عن الحد المسموح به لمركبات النقل الخفيف تُصنف كمخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وكشفت “المرور” أن الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح ما بين 500 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 900 ريال كحد أقصى، داعية الجميع إلى التقيد بالأنظمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

