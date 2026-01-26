إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
جددت الإدارة العامة للمرور تحذيراتها لقائدي المركبات، وتحديداً مركبات النقل الخفيف، من خطورة تجاوز أبعاد الحمولة المقررة، مؤكدة أن الحمولة الزائدة تُعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة سلباً على السلامة المرورية.
وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة عن الحد المسموح به لمركبات النقل الخفيف تُصنف كمخالفة مرورية تستوجب العقوبة.
وكشفت “المرور” أن الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح ما بين 500 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 900 ريال كحد أقصى، داعية الجميع إلى التقيد بالأنظمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.