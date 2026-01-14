تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق إنجازات نوعية في التدريب الصحي

حقق تجمع مكة المكرمة الصحي خلال عام 2025 منجزات بارزة في مجال التدريب والتأهيل الصحي، أسهمت في رفع كفاءة الكوادر الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال منظومة تدريبية متكاملة شملت الاعتماد الأكاديمي، والبرامج التخصصية، وبناء القدرات، والبحث العلمي.

وأوضح التجمع أنه جرى خلال العام المُنصرم اعتماد مقرات تدريبية جديدة شملت مستشفى النقاهة العام، ومستشفى جنوب النقاهة، ومستشفى أجياد للطوارئ، إضافة إلى أربعة مراكز رعاية صحية أولية، إلى جانب إطلاق ثلاثة برامج تدريبية جديدة للدراسات العليا، ليصل إجمالي البرامج المعتمدة إلى 77 برنامجًا، مع تجديد الاعتماد المؤسسي لبرامج الدراسات العليا لمدة أربع سنوات.

وفي جانب التدريب، نفذ التجمع 601 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 23,864 متدربًا من مختلف الفئات الصحية والإدارية، شملت الأطباء والممارسين الصحيين وهيئة التمريض والكوادر الإدارية، بما يعكس اتساع نطاق البرامج ومواءمتها لاحتياجات الميدان الصحي، كما شهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في الإيفاد والابتعاث، حيث بلغ عدد الموفدين 1,624 موفدًا والمبتعثين 41 مبتعثًا، مع عودة 169 موفدًا و11 مبتعثًا بخبرات عالمية، أسهمت في نقل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية داخل منشآت التجمع.

وفي إطار المبادرات النوعية، درّب التجمع 1,200 متدرب من الصفوف الأمامية لتعزيز تجربة المستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونظم المؤتمر الأول لطب الأسرة بتجمع مكة المكرمة الصحي، بمشاركة أكثر من 1,600 مشارك، واشتمل على 28 محاضرة علمية و 6 جلسات حوارية، إضافة إلى 5 شراكات دولية.

وعلى صعيد البرامج الوطنية والتخصصية، نفذ التجمع، البرنامج التدريبي الوطني للإسعافات الأولية واستفاد منه 36,500 متدرب بنسبة اجتياز بلغت 100%، كما تم اعتماد برنامج الترميز الطبي لتأهيل كوادر متخصصة تسهم في رفع جودة التوثيق والسجلات الطبية وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.

وفي مجال البحث والتطوير والقيادة، تم تقديم 361 بحثًا علميًا ونشر 44 بحثًا، إلى جانب تنفيذ ملتقى الإلهام لتدريب وتطوير 300 قائد، وإطلاق 6 مشاريع نوعية قابلة للتطبيق، إضافة إلى تنفيذ 10 ورش عمل تدريب المدربين (TOT) واعتماد أكثر من 300 مدرب في برامج الدراسات العليا، كما أعلن التجمع عن تخريج 43 طبيب أسرة مؤهلين بشهادة الاعتماد السعودي لطب الأسرة ضمن الدفعة السادسة عشرة، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية الأولية.