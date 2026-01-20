تحت رعاية وزير الإعلام.. “شاعر الراية” يختتم موسمه الرابع

تحت رعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، تُختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الموسم الرابع من برنامج “شاعر الراية”، الذي تنتجه هيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد موسم حافل بالمنافسة الشعرية والإبداع، شهد تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مستوى المملكة والوطن العربي.

ويجسد البرنامج أحد أبرز النماذج الإعلامية الثقافية الداعمة للمواهب الوطنية، حيث أسهم خلال مواسمه المتعاقبة في تعزيز حضور الشعر العربي وإبراز الطاقات الإبداعية الشابة، ضمن محتوى إعلامي احترافي يعكس تطور المشهد الثقافي السعودي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة والإعلام.

ويتنافس في الحلقة الختامية على لقب “الراية” كل من: محمد المحلكم، وعبدالله بن بداح الجهمي، وعبدالله الصلاخي الحارثي، ومشاري العبدلي، في أمسية شعرية يُتوقع أن تشهد تنافسًا قويًا ومستويات عالية من الإلقاء والإبداع.

ويُقام حفل الختام على مسرح الدرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، حيث تُبث الحلقة مباشرة عند الساعة العاشرة مساءً عبر قناة السعودية، وإذاعة الرياض، ومنصتي “الأولى” و “شاهد” وسط ترقب جماهيري لمعرفة هوية الفائز بلقب الموسم الرابع من البرنامج.