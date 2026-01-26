تحطم طائرة على متنها 8 أشخاص في أمريكا

تحطمت طائرة خاصة تقل ثمانية أشخاص، عند إقلاعها من مطار بانجور الدولي في ولاية مين الأمريكية.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة ‌(بومباردييه تشالنجر 600) ذات المحركين النفاثين تحطمت أثناء إقلاعها من مطار بانجور، مضيفة أنها ستحقق في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وأشارت إلى أنه لم يُعرف على الفور مصير الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة، ولم تتوفر تفاصيل رسمية.

ويأتي هذا الحادث وسط عاصفة ثلجية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة، حيث انخفضت درجات الحرارة في ولاية مين إلى ما دون الصفر، مع تساقط ثلوج خفيفة تسببت بانخفاض حاد في مستوى الرؤية.