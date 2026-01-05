Icon

تحطم طائرة في أمريكا ومقتل الطيار

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
تحطم طائرة في أمريكا ومقتل الطيار
المواطن - فريق التحرير

تحطمت طائرة صغيرة في مطار بروفينستاون البلدي بمنطقة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن مقتل الطيار الشخص الوحيد على متنها.

وأوضحت السُلطات الأمريكية، أن فرق الإطفاء والطوارئ تمكنت من إخماد الحريق في موقع التحطم بالقرب من المجتمع الساحلي الواقع في أقصى طرف شبه جزيرة كيب كود.

من جهته، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة من طراز سيسنا 172N، مؤكدًا فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

وتقع بروفينستاون على بعد نحو 50 ميلًا (80 كيلومترًا) جنوب شرقي مدينة بوسطن، في نهاية شبه جزيرة كيب كود المطلة على المحيط الأطلسي جنوب شرقي ولاية ماساتشوستس.

 

