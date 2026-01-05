تحطم طائرة في أمريكا ومقتل الطيار

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
تحطمت طائرة صغيرة في مطار بروفينستاون البلدي بمنطقة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن مقتل الطيار الشخص الوحيد على متنها.
وأوضحت السُلطات الأمريكية، أن فرق الإطفاء والطوارئ تمكنت من إخماد الحريق في موقع التحطم بالقرب من المجتمع الساحلي الواقع في أقصى طرف شبه جزيرة كيب كود.
من جهته، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة من طراز سيسنا 172N، مؤكدًا فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.
وتقع بروفينستاون على بعد نحو 50 ميلًا (80 كيلومترًا) جنوب شرقي مدينة بوسطن، في نهاية شبه جزيرة كيب كود المطلة على المحيط الأطلسي جنوب شرقي ولاية ماساتشوستس.