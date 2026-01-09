تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، عن تفعيل تحويلة مرورية على طريق الثمامة وتقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز، اعتبارًا من اليوم، ضمن مشروع تطوير طريق الثمامة الجزء الأوسط.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس إن هذه الخطوة تأتي في إطار المجموعة الثانية من برنامج تطوير المحاور الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض، بهدف تنظيم حركة السير وتقليل الازدحام المروري خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكدت أن التحويلة المرورية تهدف إلى توجيه سائقي المركبات إلى الطرق البديلة التي أعلن عنها المرور؛ بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وضمان أعلى معايير السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق.