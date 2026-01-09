تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب التعاون يتغلب على الشباب بهدفين دون مقابل وفاة المؤثر دخيل آل عاطف بعد نحو شهر من إصابته بحادث مروري قافلتان إغاثيتان سعوديتان جديدتان تصلان إلى قطاع غزة
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، عن تفعيل تحويلة مرورية على طريق الثمامة وتقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز، اعتبارًا من اليوم، ضمن مشروع تطوير طريق الثمامة الجزء الأوسط.
وقالت الهيئة عبر منصة إكس إن هذه الخطوة تأتي في إطار المجموعة الثانية من برنامج تطوير المحاور الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض، بهدف تنظيم حركة السير وتقليل الازدحام المروري خلال فترة تنفيذ الأعمال.
وأكدت أن التحويلة المرورية تهدف إلى توجيه سائقي المركبات إلى الطرق البديلة التي أعلن عنها المرور؛ بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وضمان أعلى معايير السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق.