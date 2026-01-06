تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2%

تراجعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بتوقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام في ظل ضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 61.62 دولارًا للبرميل.

وبلغ سعر خام ‌غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي 58.15 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.3%.