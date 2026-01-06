تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2% الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تدشّن النسخة الثانية من معرض عمار لمشاريع العمارة والتصميم تتويج 12 محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور 2025 إيداع حساب المواطن 11 يناير الرئيس الفنزويلي في محاكمته: أنا رجل محترم ورئيس لبلادي
تراجعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بتوقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام في ظل ضعف الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 61.62 دولارًا للبرميل.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.15 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.3%.