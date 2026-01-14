Icon

تراجع العقود الآجلة للنفط وبرنت يسجّل 65.38 دولارًا للبرميل

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّفت اليوم سلسلة الارتفاعات في أسعار النفط على مدار أربعة أيام، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسعة سنتات، بما يعادل 0.14%، مسجلة 65.38 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، بما يعادل 0.20% إلى 61.03 دولارًا للبرميل.

