تراجع العقود الآجلة للنفط وبرنت يسجّل 65.38 دولارًا للبرميل

توقّفت اليوم سلسلة الارتفاعات في أسعار النفط على مدار أربعة أيام، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسعة سنتات، بما يعادل 0.14%، مسجلة 65.38 دولارًا للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، بما يعادل 0.20% إلى 61.03 دولارًا للبرميل.